Fiorentina-Sampdoria 1-2



Puggioni 6: reattivo sul rimpallo ravvicinato su Astori, si distende sulla conclusione di Benassi al 37’ deviando in calcio d’angolo. Da rivedere – in modo considerevole – sul piattone di Badelj che vale l’1-2 viola. Amministra bene i vari tentativi viola fino a quanto è costretto a opporsi a Chiesa al 27’, salvando il risultato.



Sala 5,5: primo tempo fortemente anonimo, soprattutto in fase di spinta. Nella ripresa il copione non cambia, solo che inizia a soffrire leggermente anche nei compiti arretrati.

(Dal 68’ Bereszynski 6: copertura e routine, nulla di più).



Regini 6,5: inizia la gara difendendo in modo ordinato in coppia con Silvestre, unità che però cala con il passare dei minuti. Prestazione solida e di valore, dimostrando sicurezza. Soffre la qualità in fase di spinta di Gaspar quando viene spostato sulla fascia sinistra dopo l’ingresso di Ferrari.



Silvestre 6: anche per lui prova senza infamia e senza lode. Coppia solida con Regini, salvo qualche lieve sbavatura.



Murru 5: in affanno nella prima frazione, si perde ripetutamente gli esterni viola lasciando varchi sulla fascia sinistra. Assente in fase offensiva, dal suo lato arriva il cross che serve Badelj per la rete dell’1-2.

(Dal 56’ Ferrari 6: schierato centrale, garantisce continuità al concentrato di concretezza e unità creato fino a quel momento dalla coppia Silvestre-Regini)



Torreira 6: non brilla in fase di costruzione, fa molta densità in mezzo al campo senza però sfruttare la sua tecnica. Lavoro sporco quest'oggi per lui.



Linetty 6: così come Torreira, si prende la sufficienza grazie a una gara solida in cui non c'è spazio per le sortire offensive. Inserito all'ultimo istante al posto dell'acciaccato Barreto, servirà altro quando ci sarà da fare la partita.



Praet 5,5: si fa ammonire ingenuamente dopo appena due minuti. Poi tanta corsa e qualche pecca nell'arco di tutta la gara. Deve migliorare nella costanza e nella fase di non possesso.



Ramirez 6: buon primo tempo, assente nella ripresa. Scalda i guanti a Sportiello con una conclusione centrale. Sua la conclusione smanacciata malamente dal portiere viola in occasione del vantaggio di Caprari. Impalpabile nel secondo tempo.

(Dal 76’ Alvarez s.v.: prende il posto di un affaticato Ramirez. Nei minuti in cui è in campo, la Sampdoria soffre. Polmoni carichi per gli ultimi assalti viola..



Caprari 6,5: Al 13’ spaventa la Fiorentina con un colpo di testa che termina sul fondo, ma al 32’ è lesto a ribattere in rete la respinta imperfetta di Sportiello. In avvio di ripresa sbaglia clamorosamente “a tu per tu” con l’estremo difensore gigliato: per sua fortuna si alza la bandierina che segnala il fuorigioco.



Quagliarella 6,5: Alla fine la decide lui, su calcio di rigore. Realizza, spiazza il portiere e poi si eclissa. Come del resto Caprari. Ma l'importante è aver siglato il gol della vittoria.





All.: Giampaolo 6,5: seconda vittoria in altrettante gare, percorso inverso rispetto a Pioli. Squadra compatta, senza eccellere nel gioco. Finchè arrivano i tre punti, però, niente da dire. La difesa regge, i centrocampo deficita in fase di creazione. Ma probabilmente per colpa della trama della partita. Il calo vertiginoso d'intensità nella seconda frazione è però un monito.