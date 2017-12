Sampdoria-Spal 2-0



Viviano 7: salva la Samp con un prodigioso riflesso su colpo di testa di Felipe. Strepitoso anche nella ripresa su Antenucci. Gli errori sono ormai un ricordo, su questa vittoria ci sono - anche - le sue mani.



Sala 6,5: partita decisamente positiva del laterale destro blucerchiato. Sbaglia poco in fase difensiva, si fa vedere spesso anche in sovrapposizione per il cross.



(dal 64' Bereszynski 6: Giampaolo cerca di sfruttare le sue qualità atletiche, anche se gli spazi sono davvero limitati).



Silvestre 6,5: capelli corti o lunghi, poco importa. Il cambio di look non inficia la prestazione del centrale argentino, sempre perfetto e mai in difficoltà.



Ferrari 6: anche lui, come il compagno di reparto, sbaglia pochissimo. Annulla Floccari.



Strinic 6: provvidenziale la diagonale alla mezz'ora ad anticipare Floccari altrimenti libero a tu per tu con Viviano. Non demerita, si fa vedere spesso anche in posizione avanzata, ma esce all'intervallo. Probabilmente non è al meglio fisicamente.



(dal 46' Regini 6: soffre un paio di accelerazioni di Schiattarella e Lazzari, più rapidi del difensore italiano. Offre anche un paio di buone chiusure).



Barreto 6: tanta corsa, ma a differenza di altre gare prova a dare il suo contributo anche in fase offensiva. E' però ancora troppo impreciso.



Torreira 6,5: nel primo tempo sbaglia più del solito, ma nella ripresa torna lo splendido giocatore che stiamo ammirando ormai da un anno e mezzo. Contrasti, passaggi illuminanti, piedi sopraffini. Da il via all'azione del raddoppio della Samp.



Praet 6,5: parte con il freno a mano tirato, ma pian piano guadagna spazio e confidenza con il match. Sfiora il gol con un destro a giro deviato nella ripresa, ma a un giocatore con le sue qualità si chiede maggior incisività.



Ramirez 7: è lui l'uomo che può creare la superiorità nelle vie centrali, intasate dal folto centrocampo ospite. Tartassato dai falli, sciupa una ghiotta occasione calciando addosso a Gomis nel primo tempo. Tra i doriani è comunque il più vivace, cerca spesso la soluzione da fuori anche se con poca fortuna. Si guadagna pure il rigore, altra prestazione da incorniciare.



Caprari 5,5: inzialmente sembra un po' spaesato, anche se dal suo piede parte al 19' un bel filtrante per Quagliarella. Rapido e tecnico, è ancora poco lucido sotto porta, spesso e volentieri il tocco di troppo gli fa perdere il tempo giusto per battere a rete.



(dall' 82' Kownacki 6,5: anche con pochi minuti a disposizione, mostra di avere qualità da vendere. Regala a Quagliarella l'assist che vale il definitivo 2-0)



Quagliarella 7,5: Ci pensa sempre lui. E' suo il primo acuto blucerchiato, con una conclusione strozzata che si perde alla sinistra di Gomis. Splendido il suggerimento che libera Ramirez davanti a Gomis. Si vede poco per lunghi tratti di gara, ma è glaciale quando si ritrova sul dischetto con un pallone che pesa una tonnellata. Tre minuti dopo, si ripete a due passi da Gomis per il dodicesimo centro stagionale.





All. Giampaolo 6,5: inutile negarlo, la Sampdoria sembra un po' sulle gambe. Il tecnico doriano però tocca le corde giuste nell'intervallo, e anche i cambi restituiscono brillantezza alla manovra blucerchiata. Affrontare una Spal venuta a Genova per strappare un punto non è semplice, ma Quagliarella leva le castagne dal fuoco al suo allenatore. Questa partita potrebbe essere quella che segna la svolta dopo un periodo difficile, chissà.