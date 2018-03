Chievo- Sampdoria 2-1



Viviano 6: incolpevole sui gol subiti, cerca di mantenere viva la partita.



Sala 5,5: non riesce ad incidere come dovrebbe, sintomo del brutto momento.



Silvestre 6: bene il primo tempo poi si spegne nella ripresa.



Regini 5,5: ancora errori soprattutto di concentrazione nelle chiusure in contropiede.



Murru 5,5: deve sicuramente dare di più. Poco incisivo anche nelle ripartenze.



Torreira 6: cerca di tener testa alla fisicità degli avversari.



Praet 6: abbastanza propositivo in fase di ripartenza ma pecca di qualche errore tecnico.



Linetty 6,5: uno dei migliori in campo, sia in fase offensiva sia nei ripiegamenti.



Caprari 5,5: troppe sbavature in giocate semplici.



Quagliarella 6,5: migliore in campo sia per il gol sia per la voglia di combattere.

(dal 74' Alvarez: s.v.)



Zapata 6: un pò sulle gambe non dà supporto sperato.

(dal 59'Ramirez: s.v.)