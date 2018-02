Sampdoria-Udinese 2-1



Viviano 6: attento su Jantko lanciato in campo aperto. Svolge bene l'ordinaria amministrazione.



Bereszynski 6: dalla sua parte non si passa. Quantità e anche discreta qualità per il terzino polacco.



(dall' 85' Andersen s.v.: esordio in blucerchiato in Serie A per il giovane difensore. Pochi minuti per assaggiare il campo e la maglia della Samp).



Silvestre 7: finalmente si sblocca in blucerchiato. Lucido e freddo in area di rigore, stoppa il pallone quasi da attaccante e batte Bizzarri con un destro piazzato. In difesa non sbaglia niente sino alla sfortunata deviazione sul gol di Ali Adnan.



Ferrari 6: in avvio sbaglia un anticipo che lancia Jankto in campo aperto. Si riscatta con un paio di giocate di fino nel corso del match.



Murru 6: alterna buone giocate ad alcune distrazioni. Dalla sua parte soffre molto la velocità di Barak in avvio. La fotografia perfetta è l'inizio del secondo tempo: chiusura perfetta in spaccata, poi rinvia in tribuna. Con il passare dei minuti comunque migliora.



Barreto 6: generoso, esperto, sempre nel vivo del gioco quando si tratta di raddoppiare o di spezzare la manovra avversaria. Fatica con la palla nei piedi, ma da incontrista è molto importante per l'equilibrio della squadra di Giampaolo.



Torreira 6: è difficile vederlo giocare male, ma quella di oggi non è la sua miglior partita. La sua qualità superiore gli garantisce comunque la sufficienza, anche perchè in fase di rottura è sempre il solito mastino.



Linetty 5,5: non è il solito Linetty. Il contributo in termini quantitativi non manca mai, ma è poco preciso e non riesce mai a dare profondità. Manca di rapidità.



Ramirez 6: qualche giocata di gran qualità, mette il cross che genera il gol del vantaggio doriano. Si fa male a fine primo tempo, ed è costretto a uscire.



(dal 43' Ricky Alvarez 5: gioca costantemente all'indietro, è lento e poco convinto).



Quagliarella 6,5: il suo primo acuto è un bel destro dal limite che impegna Bizzarri. Spesso si fa vedere in posizione da rifinitore, regalando uno splendido assist a Caprari che il numero 9 non riesce a sfruttare. Partita di sacrificio del numero 27, che non si risparmia mai.



Caprari 5,5: sbaglia con il destro da buona posizione la prima occasione. Quando ha la palla tra i piedi, riesce spesso a saltare il diretto avversario ma in fase di finalizzazione non è mai incisivo. Se riuscirà a mantenere la lucidità negli ultimi 20 metri, diventerà un giocatore importante per lo scacchiere blucerchiato, ma ora la Samp ha bisogno di concretezza sottoporta.



(dal 69' Zapata 7,5: tutti in piedi per il panterone blucerchiato, che si fa perdonare eccome da Giampaolo. Entra ed ha voglia di spaccare il mondo. Serve due assist interessanti in area, poi regala una meraviglia all'infreddolito pubblico del Ferraris: parte dalla sua trequarti con una progressione incredibile, resiste a tutte le cariche e sfodera un pallonetto da posizione defilata che trafigge Bizzarri. Che meraviglia.





All. Giampaolo 6,5: non è stata la Sampdoria più bella della stagione, ma i tre punti di oggi sono oro colato. Brava la Samp a sbloccare un match contratto, anche se gli ultimi minuti di apprensione i blucerchiati potevano evitarseli con un po' più di attenzione.