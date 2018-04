Sampdoria-Cagliari 4-1



Viviano 6: quando gioca con i piedi spesso si prende qualche rischio di troppo, ma al primo tentativo verso la porta da parte del Cagliari toglie dallo specchio una conclusione pericolosa di Farias. Il cross di Faragò è insidioso e non esce, ma non era semplice.



Bereszynski 7: contiene senza problemi le (rare) sortite offensive del Cagliari, e quando ha spazio e campo sa far male. Serve un cross con il contagiri per Kownacki che chiude il match alla fine del primo tempo. Festeggia il recente rinnovo di contratto con una buonissima prestazione. Da standing ovation un recupero su Farias nella ripresa.



Silvestre 6: nella prima frazione tutti i palloni che transitano nella zona presidiata dal centrale argentino sono facili prede per la Samp. Nel secondo tempo però si dimentica colpevolmente Pavoletti, E' l'unica sbavatura in 90 minuti altrimenti molto positivi.



Andersen 6,5: altra prova convincente del centrale danese, che Giampaolo ha definito 'uno alla Skriniar'. Diligente, con ottimi mezzi fisici e una discreta tecnica, merita spazio.



Sala 6: disciplinato nel primo tempo, anche se un po' timido, più in difficoltà nei secondi 45 minuti. La pochezza del Cagliari però non accentua le sue difficoltà.



Barreto 6,5: premia con un delizioso tocco sotto l'inserimento di Linetty nell'azione che genera il 2-0 blucerchiato. Splendido anche il lancio a tagliare il campo per Torreira in occasione del rigore per la Samp. Meno preciso dopo l'intervallo, ma disputa comunque una buona gara.



(dall'80' Verre s.v.: un paio di spunti interessanti).



Torreira 6,5: versione inedita del regista uruguaiano, che si va a guadagnare un rigore. Gioca la solita partita di sostanza e ordine, in un paio di situazioni esce dalla gabbia del Cagliari con la classe e la tecnica di un trequartista.



(dall' 88' Capezzi s.v.)



Linetty 6,5: a suo agio in mezzo al campo, innesca la ripartenza che porta al raddoppio doriano. Stupendo l'assist al bacio per Quagliarella, che da lì proprio non può sbagliare. Sfortunato nel finale, quando la traversa gli nega la gioia del gol.



Praet 8: la prima occasione doriana la crea lui, grazie ad un bel movimento all'interno dell'area di rigore. E' solo un antipasto di quello che il trequartista belga confeziona qualche minuto più tardi: dribbling in girata per saltare il difensore, e tiro nell'angolino alla destra di Cragno. Fa quello che vuole con la palla nei piedi, alternando sagacia tattica alla qualità di un trequartista.



Quagliarella 7: Giampaolo lo invoca in settimana, e lui risponde presente. Confeziona con la coscia l'assist per il gol del vantaggio, venti minuti più tardi in spaccata firma il secondo gol della Samp. Sbaglia il rigore che avrebbe chiuso il mach, e l'errore inevitabilmente deve pesare nel giudizio, ma gioca un gran primo tempo. Giampaolo lo risparmia nella ripresa, anche perchè il fallo di Castan ne condiziona la tenuta fisica.



(dal 46' Ramirez 7: parte compassato, poi con un paio di spunti allarga la difesa rossoblù. Fa cominciare con un filtrante delizioso l'azione che poi finalizza portando la Samp sul 4-1).



Kownacki 7: spara alto un interessante traversone di Praet in avvio. Però è sveglio e reattivo: va sempre in pressing, e spesso costringe i giocatori del Cagliari all'errore. Cerca con voglia il gol, e lo trova meritatamente. Tanto dinamismo, è un'alternativa credibile nel reparto offensivo di Giampaolo.





All. Giampaolo 7: la Sampdoria era chiamata ad una risposta convincente dopo l'imbarcata di Roma, e i blucerchiati non deludono il Ferraris. La Samp gioca un gran primo tempo contro un'avversaria modesta, e avrebbe anche la possibilità di dilagare. I blucerchiati poi si concedono dieci minuti troppo rilassati in avvio di secondo tempo, e infatti il Cagliari trova la rete che accorcia momentaneamente il risultato. Ma si tratta solo di una nuvola passeggera nella partita doriana, perchè quando la squadra di Giampaolo torna a pigiare sull'acceleratore torna a chiudere il Cagliari nella sua area.