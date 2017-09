Hellas Verona-Sampdoria 0-0





Puggioni 6,5: provvidenziale prima su Valoti e poi su Pazzini nella ripresa. Da sicurezza a tutto il reparto.



Bereszynski 5,5: spinge poco nel primo tempo, un po' meglio nella ripresa. Soffre parecchio gli inserimenti di Valoti a centro area.



Silvestre 5,5: tiene bene fisicamente su Pazzini, ma è spesso impreciso in impostazione.



Regini 6: buona prestazione per il capitano blucerchiato che viene spesso cercato dai compagni per far ripartire l'azione da dietro. Sicuro.



Murru 6,5: spinge molto sulla sinistra. Il tandem con Linetty da quella parte funziona e il Verona va spesso in difficoltà. Soffre le incursioni di Verde ma non perde mai la bussola.



Linetty 6: tocca un gran numero di palloni, alzandosi spesso sulla sinistra e creando numerosi grattacapi alla retroguardia gialloblù. Esce stanchissimo.



(dal 91' Verre sv: entra ma in appena 3' non ha modo di incidere.)



Torreira 6,5: regista basso, nel primo tempo non riesce a trovare le punte con frequenza, cresce molto nella ripresa quando i ritmi si alzano e le squadre si allungano.



Praet 6: nel primo tempo è meno attivo dei compagni di reparto, ma si riscatta con una buona ripresa di corsa e qualità.



Alvarez 5: va a sprazzi. Alterna buone giocate a momenti di difficoltà nel trovare gli spazi per manovrare. Non riesce comunque ad incidere.



(dal 52' Ramirez 6: un po' meglio di Alvarez, ma nemmeno lui riesce a cambiare l'inerzia del match.)



Quagliarella 5: non in grande serata. Nel primo tempo si vede poco è non riesce mai ad essere pericoloso. Giustamente sostituito ad inizio ripresa.



(dal 52' Zapata 6,5: con la sua fisicità mette in grande crisi la difesa gialloblù. Lotta e ha pure una grandissima occasione di testa nel finale, ma l'urlo in gola gli viene strozzato da un salvataggio clamoroso di Caracciolo. Sfortunato.



Caprari 6: inizia bene con tanta vivacità trovando una buona conclusione sventata da Nicolas. Nell ripresa cala un po' senza riuscire ad incidere più di tanto.





All. Giampaolo 5,5: stasera la Sampdoria non convince del tutto. Gioca ad un ritmo troppo basso nel primo tempo e nella ripresa è spesso imprecisa. Azzecca comunque i cambi che per poco non gli permettono di portare a casa l'intera posta.