Chievo Verona-Sampdoria 2-1



​Puggioni 4.5: una gara da dimenticare per il portiere doriano, che non solo è pienamente colpevole nel primo gol avversario, uscendo decisamente male sul cross gialloblù, ma non dimostra sicurezza in parecchie giocate.



Sala 6: nella difficoltà generale della sua difesa prova a chiudere come può gli affondi di Castro e De Guzman. Buona la proposizione in avanti, anche se poco incisiva nel complesso.



Skriniar 5.5: i due centrali si sono dimostrati in nettà difficoltà contro gli attaccanti clivensi, soprattutto sotto l'aspetto fisico. Come Palombo, più di una volta si trova in ritardo nelle chiusure, dando gioco facile a Pellissier e Meggiorini.



Palombo 5: brutta prestazione per il capitano doriano, che si fa più volte superare in velocità, aprendo le praterie per gli attaccanti gialloblù.



Regini 5.5: non convince appieno, troppo contratto in difesa e poco propenso ad avanzare per creare pericoli in più.



Barreto 6.5: il migliore in questa buia gara della Samp: prova a fare al meglio entrambe le fasi, allargandosi sulla fascia e proponendo dei traversoni insidiosi.



(dal 77' Djuricic s.v.)



Torreira 5.5: un inizio di gara tutto sommato convincente, poi più cala la nebbia più sparisce dal gioco. Alcune giocate di troppo fanno rallentare il tempo della manovra, non creando quel filtro necessario per trasformare da difensiva a offensiva l'azione dei suoi.



Praet 6: discrete le sue discese sulla fascia con un paio di tiri nello specchio della porta, anche se poco pericolosi.



Alvarez 5.5: non ha l'inventiva che ha dimostrato di avere nelle scorse partite e gli attaccanti ne risentono. Poche giocate degne di nota create e un ritmo del tutto sotto tono.



(dal 58' Fernandes s.v.)



Quagliarella 6: cerca di lottare come può tra le numerose maglie gialloblù, ma perde troppi contrasti contro i difensori avversari.



(dal 54' Schick s.v.)



Muriel 5: praticamente annullato dalla fisicità della coppia difensiva clivense, si rende pericoloso solo con qualche tiro da fuori. Troppo poco per far male.





All. Giampaolo 5.5: bene l'inizio, ma poi la Samp si perde nella nebbia e nel gelo. Prova a cambiare le carte nel secondo tempo ma ottiene solo il gol della bandiera.