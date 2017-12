Viviano 6.5: incolpevole sui gol, salva in qualche circostanza la porta dai voraci attacchi del Napoli



Bereszynski 5.5: dalla sua zona il Napoli sfonda con continuità soprattutto con Insigne che non gli lascia mai il tempo dell'intervento



Silvestre 5.5: abbassa troppo la sua linea, si trova spesso in balia degli inserimenti



G. Ferrari 6: qualche buona chiusura, è l'elemento del pacchetto arretrato doriano che più si distingue



Strinic 5: insufficiente il suo ritorno al San Paolo: conosce Callejon ma quasi mai riesce a leggerne il tempo dell'inserimento. Non si vede mai in attacco (dall'83' Zapata sv)



Barreto 5: non riesce a fare il filtro che ci si aspetta da un giocatore del suo livello, lascia spesso scoperta la difesa (dal 70' Verre 6: entra quando bisogna spingere ed in qualche circostanza riesce ad esser pericoloso)



Torreira 6: nervoso, anche troppo a tratti, ma è un calciatore dal dinamismo incredibile oltre ad una ottima qualità tecnica. L'unico che cerca di accorciare i reparti



Praet 5: fumoso, spesso assente. Non è una gara da giocare col pallone tra i piedi e dimostra di non esser pronto ad interpretare un canovaccio diverso



Ramirez 6: oltre al gol che sblocca il match, qualche altra buona giocata ma. Anche nella ripresa resta, con Quagliarella, il più pericoloso dei suoi



Quagliarella 6.5: l'applauso che gli tributa il San Paolo al momento della sua uscita dal campo è il segno della pace fatta. Segna il rigore, sfiora l'1-3 e sciorina ottime giocate (dal 74' Kownacki sv)



Caprari 5.5: parte bene, si procura la punizione trasformata da Ramirez, poi si abbassa il suo rendimento e quasi scompare dal campo



All. Giampaolo 5: ci si aspettava molto dalla sua Samp in quello che in un futuro non troppo lontano potrebbe essere il suo stadio. Squadra che passa subito in vantaggio ma che sbaglia la partita, tornando in vantaggio solo per le sbavature partenopee. Samp sfilacciata, senza grandi idee e con un pressing finale più dettato dalla confusione che dall'organizzazione