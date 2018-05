Sassuolo-Sampdoria 1-0





Viviano 5,5: disoccupato per gran parte del primo tempo, al 27' respinge un tiro di Berardi da distanza ravvicinata. Nella ripresa smanaccia alto sopra la traversa una bella conclusione di Politano, che al 67' però lo trafigge al termine di una bella ripartenza, dopo uno scambio con Duncan.





Bereszynski 5,5: non si sgancia praticamente mai. Aiutato da Silvestre riesce a limitare l'urto degli inserimenti di Duncan e Rogerio. Appena più propositivo nel secondo tempo.





Silvestre 5,5: fatta eccezione per una discesa insistita di Berardi, gestisce la linea a quattro con ordine, senza sbavature. Fino al gol neroverde.





Andersen 5,5: centrale sinistro al posto di Ferrari, si comporta dignitosamente. Ma la circolazione del pallone è lenta e poco creativa.



Sala 6: Adjapong e Missiroli provano a disturbarlo a ondate ricorrenti, lui resiste. Meglio nel secondo tempo specialmente nei disimpegni



Barreto 5,5: tanta corsa, ma sempre un pizzico in ritardo. Soffre la fisicità di Duncan





(dal 45' Ramirez 6: il suo ingresso in campo dona subito qualità alla manovra di Giampaolo. Tuttavia non punge e non inventa)





Torreira 5,5: annullato completamente dalla morsa di Iachini nella prima frazione di gioco, cresce leggermente nella ripresa quando aumenta la qualità del centrocampo blucerchiato.





Linetty 5,5: tante imprecisioni. Partita opaca





Praet 5,5: schierato nel primo tempo da trequartista, delude, combina ancor meno da mezzala nella ripresa.



(dall'84' Stijepovic sv)



Quagliarella 5: poco ispirato, non un tiro in porta.



(dal 65' Caprari 5,5: ben controllato da Lemos, non cambia la partita)





Kownacki 5: forse il peggiore della Samp. Poccione e impalpabile. Imbrigliato da Acerbi e Peluso







All. Giampaolo 5: la Sampdoria non ha effettuato tiri nello specchio nel primo tempo per la quinta volta in Serie A. Due di queste contro il Sassuolo. Bestia nera?