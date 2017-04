Torino-Sampdoria 1-1



Puggioni 6: è incolpevole in occasione del gol di Iturbe ma troppo spesso appare insicuro sulle conclusioni dalla distanza dei giocatori in maglia granata.



Bereszynski 5: fatica molto a contenere Boyé che, ogni volta che lo punta, riesce a saltarlo con estrema facilità. Il terzino polacco non vive di certo la sua miglio serata da quando è arrivato in blucerchiato.



Silvestre 6: qualità e esperienza non gli mancano e questa sera lo dimostra. Se la difesa della Sampdoria riesce a reggere fino al 78' agli attacchi del Torino gran parte del merito va dato al difensore argentino.



Skriniar 5,5: il difensore slovacco non è nella sua miglior serata come dimostano i molti errori che commettono. I suoi pasticci difensivi, come il pallone perso al 45' al limite dell'area di rigore, fanno correre più di un rischio a Puggioni.



Regini 4: regala letteralmente il pareggio al Torino facendosi rubare palla in area da Iturbe. Poco dopo rischia anche di terminare in anticipo la propria partita con un brutto fallo sempre sul paraguaiano: l'arbitro decide però di optare solo per il giallo.



Praet 6: buona la sua prestazione in mezzo al campo. Riesce unire quantità a qualità e aiuta molto la squadra in fase difensiva.



Torreira 5: della sua partita si ricorda più che altro la pallonata in faccia che riceve a inizio secondo tempo da Iago Falque.



Linetty 7: dare il pallone al centrocampista polacco quest'oggi vuol dire metterlo in cassaforte. Non sbaglia praticamente nulla e ha anche il merito di propiziare il vantaggio blucerchiato dribblando Carlao e innescando poi Schick.



Fernandes 6: qualche buono spunto da parte del trequartista portoghese che più volte se la deve vedere con i muscoli di Acquah. Nel secondo tempo Giampaolo lo richiama in panchina per inserire al suo posto Alvarez.



(dal 60' Alvarez 5,5: non riesce a sfruttare la sua velocità ne le sue qualità tecniche),



Schick 7: il primo pallone che tocca lo trasforma subito in oro piazzandolo sotto l'incrocio dei pali, là dove Hart non può arrivare. Una conclusione che vale il vantaggio della Sampdoria. Da applausi anche la grande giocata con cui sfugge ad Avelar a metà del primo tempo.



(dal 46' Budimir 5,5: rispetto al compagno che sostituisce è troppo macchinoso e per i difensori granata è troppo facile contenerlo).



Quagliarella 6: è il grande ex della partita. Ex non amato dai tifosi granata come dimostrano i fischi che riceve in più di un'occasione. Qualche buona giocata per lui e un'occasione di testa che Hart disinnesca.



(dall'84' Djuricic: sv)





All. Giampaolo 5,5: la sua Sampdoria bada più che altro a difendersi piuttosto che attaccare. Riesce comunque a trovare il vantaggio con una vera e propria prodezza di Schick ma poi smette di giocare e inevitabilmente subisce il pareggio del Torino.