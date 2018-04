Sampdoria-Genoa 0-0



Viviano 6: ordinaria amministrazione, ma è sicuro sui tentativi da fuori dei rossoblù.



Bereszynski 6,5: provvidenziale una sua chiusura sul tentativo a botta sicura di Lapadula. Nel primo tempo contiene Laxalt senza problemi, e spesso si fa notare anche in fase di spinta. Esce dopo 50 minuti per un problema fisico.



(dal 51' Sala 6: a 10' dalla fine buca un intervento su Laxalt che poteva costare caro alla Samp. Non spinge, ma nemmeno soffre troppo).



Silvestre 7: perfetto. Non sbaglia un intervento, cancella Lapadula e Pandev, e comanda la difesa da vero leader.



Ferrari 6,5: anche lui come il compagno concede pochissimo agli attaccanti di Ballardini.



Murru s.v. : sfortunatissimo, la sua partita dura soltanto 9 minuti. Esce per infortunio.



(dal 10' Regini 6: si sistema terzino sinistro, ruolo che ricopre quasi sempre per necessità. Sbaglia un passaggio piuttosto semplice inciampando sul pallone, e regala un contropiede al Genoa. Nel resto dell'incontro però è sempre attento).



Praet 6,5: il primo sussulto porta la sua firma, bello il tentativo da fuori alto di poco. Tocca tantissimi palloni, tra i blucerchiati è uno dei più propositivi.



Torreira 6: come sempre, è il metronomo del centrocampo doriano. Sfortunato in avvio di secondo tempo, quando il suo destro sibila alla destra di Perin, ha poco spazio per ragionare. Merita la sufficienza per la fase di rottura, ma è in calo.



Linetty 6: volenteroso e dinamico, ma spesso troppo impreciso. Migliorando in fase di impostazione, può diventare un giocatore importante.



Caprari 6: tartassato dai falli, perchè con la sua rapidità è il giocatore in grado di creare la superiorità numerica quando la Samp attacca. Ci prova dal limite nella ripresa, ma sbaglia la mira. E' anche sfortunato, perchè speso le sue conclusioni vengono rimpallate dalla difesa rossoblù.



(dall'80' Ramirez s.v.: come al solito, alterna buoni spunti a giocate lente che mettono in difficoltà i compagni).



Quagliarella 5,5: si vede poco, fa un gran lavoro in fase di rottura ma in partite del genere ci si aspetta sempre qualcosa in più dal numero 27.



Zapata 6: viene costantemente raddoppiato dai rossoblù, che non vogliono concedergli neppure un metro. Quando scappa alla marcatura, e quando la retroguardia di Ballardini gli concede qualche metro per innescare la sua velocità, è sempre pericoloso.





All. Giampaolo 6: non riesce nell'impresa di vincere quattro derby consecutivi. I tanti infortuni a gara in corso condizionano il piano tattico del mister blucerchiato, costretto a 'bruciare' due cambi in difesa. La Sampdoria è ben messa in campo, ma questo Genoa difficilmente ti lascia lo spazio per sviluppare gioco.