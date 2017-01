Atalanta-Sampdoria 1-0



Puggioni 6,5: riflessi pronti sul rimpallo tra i due compagni, si oppone con potenza al tiro di Gomez, ma non può nulla sul penalty calciato dallo stesso argentino;



Pereira 5,5: come Pavlovic, soffre gli esterni nerazzurrri;



Skriniar 7: roccia della difesa. Si oppone ai tentativi avversari coprendo al meglio la propria zona, poi manda in angolo un cross pericoloso di Spinazzola. invincibile;



Silvestre 6,5: con Skriniar le retrovie sono al sicuro;



Pavlovic 5,5: è il giocatore doriano più in difficoltà nella prima frazione e la sua pagella rispecchia quella di Pereira;



Praet 5,5: ci prova con un tiro a giro a media altezza poco dopo il fischio d'inizio ma poi scompare e ciò gli comporta la sostituzione



(50' Djuricic sv);



Torreira 6,5: è il migliore tra i suoi nella prima frazione. Rompe l'azione avversaria e smista palloni con precisione e disinvoltura. Peccato 'solo' il contatto in area su Petagna che costa il rigore avversario;



Linetty 5,5: soffre il centrocampo nerazzurro e scompare lentamente dal gioco della squadra



(57' Muriel 6,5: porta un po' di brio in avanti e suo è il servizio a Schick che ha rabbrividito per un attimo il portiere locale. Forse, se inserito da titolare, avrebbe potuto gestire l'attacco con più incisività)



Fernandes 5,5: si nota al 13' con un tiro dalla tre quarti che non centra la porta. Mera comparsa che lascia spazio al nulla di fatto



(82' Budimir sv);



Quagliarella 6,5: riceve pochi palloni ma quando la sfera gli arriva tra i piedi mette sempre paura, come quella presa al volo e dirottata verso l'incrocio dei pali al 24';



Schick 5,5: spara in alto un pallone che chiedeva solo di essere messo dentro, alla mezzora. Poi, a tu per tu con Berisha potrebbe siglare l'1-1 ma Masiello si oppone;



All. Giampaolo 6. La sua squadra non gioca male ma non morde davanti e se l'inserimento di Muriel fosse stato fatto prima...