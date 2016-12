Sampdoria-Udinese 0-0



Puggioni 6: attento nella prima frazione su Zapata, e sui tentativi da fuori dei bianconeri. Poco sollecitato, è comunque preciso quando viene chiamato in causa.



Regini 6,5: se De Paul prima e Matos poi non pungono, è anche merito del capitano doriano. Prestazione accorta, in un ruolo non suo. Garantisce solidità sulla corsia e rappresenta una soluzione preziosa per Giampaolo.



Silvestre 6,5: pienamente recuperato dal punto di vista mentale, il centrale argentino non sbaglia mai il tempo dell'intervento, né il posizionamento in campo. Avere un difensore così in squadra è una certezza.



Skriniar 7: un paio di sue giocate spaventano il pubblico del "Ferraris", che però gli tributa anche parecchi applausi per alcune chiusure provvidenziali. Netto passo avanti per il centrale slovacco, un altro calciatore rispetto alle prime giornate.



Sala 6: positivo in fase di copertura, meno in quella di spinta. Se la catena di destra della Samp non crea problemi alla retroguardia bianconera è anche perchè Sala si sgancia raramente.



(dall'86' Pedro Pereira s.v.)



Linetty 6: il suo lavoro oscuro e il suo dinamismo sono importanti, ma rispetto ad altre prestazioni è meno preciso con la palla tra i piedi. Migliora con il passare dei minuti, si guadagna anche una preziosa punizione dal limite non sfruttata a dovere dalla Samp.



Torreira 6,5: che sia il perno del gioco doriano, e il primo chiamato a ricevere il passaggio in uscita dalla difesa, ormai si è capito. Gioca a due, massimo tre tocchi, con grande rapidità di pensiero. Aggiungiamo anche un paio di recuperi importanti, e capiremo perché la Serie A e l'Europa lo seguono con attenzione.



Barreto 6: solito gioco di rottura e di contenimento. Tallona Fofana, e aiuta anche Sala quando Thereau si allarga per ricevere palla. Non gli si può chiedere però di impostare.



Bruno Fernandes 5: gioca un tempo, e si vede pochissimo. Qualche buon tocco, ma anche tanti palloni sbagliati e poca incisività.



(dal 46' Schick 6,5: alcuni suoi movimenti infiammano il "Ferraris". Bella la girata all'80' che termina di poco fuori, meriterebbe almeno una partita intera per mettersi in mostra).



Quagliarella 5: nel primo tempo non si vede mai. Il primo acuto arriva con un colpo di testa nella ripresa, apprezzabile anche il controllo e tiro al 70'. Troppo poco per l'attaccante stabiese.



Muriel 6: usa la sua tecnica per ritagliarsi spazio contro i centrali dell'Udinese, fisici e ruvidi. In un paio di circostanze riesce anche a trovare lo spazio per cercare la conclusione in porta, senza fortuna. Non era una gara facile per il numero 9 blucerchiato. E' il più vivace in attacco, ecco perchè la sua sostituzione non è molto comprensibile.



(dal 72' Praet 5,5: il suo ingresso consente a Schick di spostarsi più avanti. Il belga si colloca dietro alle punte, il suo ruolo naturale, regala un paio di buoni spunti ma nessuna giocata degna di nota).





All. Giampaolo 5,5: la sua Sampdoria è contratta e poco coraggiosa. La manovra blucerchiata passa solo per le vie centrali, ed è diventata troppo prevedibile. Qualche dubbio anche sul cambio di Muriel, le sostituzioni operate dal mister di Bellinzona non riescono a cambiare l'andamento della gara.