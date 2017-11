Genoa-Sampdoria 0-2



Viviano 6,5: un solo vero intervento, sulla sberla di Veloso peraltro a raddoppio già avvenuto, ma che gli vale applausi e complimenti.



Bereszynski 6: prova condizionata dal cartellino rimediato a metà primo tempo stendendo Taarabt. Una volta ammonito gioca inevitabilmente col freno a mano tirato senza però commettere sbavature.



Silvestre 5,5: si palleggia Lapadula con il compagno di reparto. E le rare volte che l'ex Milan sguscia via, per sua fortuna, non lascia il segno.



Ferrari 5,5: Lapadula gli scappa un paio di volte, lui rimedia non rinunciando a ricorrere alle maniere forti.



Strinic 6: si attiene alle consegne impartitegli da Giampaolo rinunciando a spingere e badando soprattutto a contenere.



Praet 6: ordinato per un'ora, finchè gioca da interno di centrocampo. Viene spostato sulla trequarti con l'uscita di Ramirez cercando più di fare filtro che non affondare.



(dal 78' Alvarez 6: appena entrato si divora la palla dello 0-2 dopo esserla creata. Contribuisce a tenere alto il baricentro della Samp).



Torreira 6,5: tampona ed imposta, dimostrandosi una volta di più l'uomo in grado di far fare il salto di qualità alla Samp.



Linetty 6,5: compensa la scarsa appariscenza con una saggezza tattica magistrale. Difficile vederlo sbagliare un pallone.



Ramirez 7: stoico e tecnico nell'azione del gol che sblocca il derby. Per il resto combina poco, ma è già abbastanza così.



(dal 60' Barreto 6: Giampaolo si affida a lui a metà ripresa per garantire maggiore copertura nell'ultima parte di gara. Sfiora il raddoppio strozzando il tiro da buona posizione).



Zapata 8: non segna ma lascia il segno. Spadroneggia con il fisico in mezzo alla difesa e alla mediana genoana. Vola in cielo per fornire a Ramirez la sponda che vale il vantaggio blucerchiato, si ripete nel finale regalando il raddoppio a Quagliarella. Un gigante.



(dall'85' Caprari SV)



Quagliarella 7: partita di grande esperienza per il Quaglia, capace di mettere in apprensione la retroguardia rossoblù anche solo con i movimenti del corpo e di farsi trovare al posto giusto quando è il momento adatto.



All. M. Giampaolo 6,5: tre su tre. Dopo aver conquistato i due derby della scorsa stagione, si prende anche il primo di quest'anno. Ottiene la sesta vittoria su sei a Marassi, confermando i blucerchiati nelle zone alte della graduatoria, anche se per una volta patisce più del solito le iniziative di un avversario volenteroso ma incapace di graffiare.