Ormai da mesi si torna ciclicamente a parlare in casa Sampdoria di un giocatore per cui gli uomini mercato di Corte Lambruschini sembrano letteralmente impazzire: si tratta di Lovro Majer, trequartista della Lokomotiva Zagabria considerato da molti il nuovo 'crack' del calcio croato. Classe 1998, piedi da trequartista e intelligenza tattica già molto sviluppata, il gioiellino che viene paragonato a Modric (anche se il ruolo è diverso) ha suscitato gli interessi di numerosi club europei. La Samp, però, vuole bruciare sul tempo la concorrenza.



La condizione 'sine qua non' della società doriana era quella di perfezionare prima le uscite di due esuberi, Djuricic e Alvarez. Conclusa l'operazione che ha portato il serbo al Benevento, Romei e Osti si concentreranno ora sulla possibile cessione di Alvarez. Se l'argentino dovesse partire, la Samp si fionderà su Majer cercando di portarlo a Genova già a gennaio. L'idea è quello di farlo ambientare nel corso di questa stagione, iniziando a indottrinarlo secondo i dettami tattici di Giampaolo. Per questo motivo la Sampdoria, secondo Il Secolo XIX, starebbe intrattenendo continui rapporti telefonici con la Lokomotiva per battere sul tempo anche le tante squadre interessate.