Karol Linetty non si ferma più. E dire che la Sampdoria ha atteso per più di un anno il primo gol 'casalingo', tra le mura del Ferraris. Dopo la rete all'Atalanta, invece, il centrocampista polacco sembra non poter fare a meno di timbrare il cartellino in ogni match giocato a Marassi: quello di ieri è stato il terzo centro nelle ultime tre partite giocate a Genova, una media eclatante per un calciatore che non si era mai fatto notare per le sue qualità realizzative nel corso della prima stagione in blucerchiato.



"Gioco più offensivo perchè il mister vuole che anche i centrocampisti cerchino il gol. Lo abbiamo fatto, perché oltre al mio gol anche Torreira ha segnato due bellissime reti". Linetty ha spiegato così nel post partita la sua media realizzativa tutta nuova, come riporta Sampdorianews.net. "Siamo un'ottima squadra, abbiamo giocato molto bene e vinto, ma sappiamo che nella prima mezz'ora il Chievo ha avuto diverse occasioni da gol. Ne hanno realizzato solo uno e per noi è stata una fortuna, ma l'importante è che sia arrivata la vittoria."



Linetty non si sottrae alla domanda più spinosa, ossia sino a dove può arrivare questa Samp: "In Europa League" risponde convinto il polacco. "Siamo una squadra molto forte e stiamo giocando molto bene in questo momento. L'importante è credere in ogni partita di poter segnare e ottenere i tre punti." A partire già da sabato, magari, quando la Samp affronterà il Genoa: "E' un'altra partita, dobbiamo prepararci e dobbiamo vincerla. Un gol anche nel derby? Certamente mi piacerebbe segnare, e se avrò l'occasione giusta ci proverò, ma la cosa più importante è che la squadra possa vincere".