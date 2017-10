La Sampdoria è alle prese con qualche piccolo problema a centrocampo. Sembra paradossale, considerando che quello mediano è il reparto che offre più garanzie a Marco Giampaolo, ma la squalifica di Barreto (espulso contro l'Udinese) unita ai fastidi rimediati da Capezzi e Linetty sta creando qualche grattacapo al tecnico blucerchiato.



Il centrocampista polacco, sostitutio naturale di Barreto, ha sofferto per una botta all'anca nel primo dei due match giocati dalla sua nazionale. Domenica, nel 4-2 rifilato al Montenegro, Linetty è rimasto in tribuna, mentre oggi il numero 16 blucerchiato è rientrato a Genova. Nonostante le rassicurazioni del medico della nazionale polacca durante la seduta mattutina di oggi l'ex Lech Poznan ha svolto un lavoro personalizzato. E pure Leonardo Capezzi - che ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra nell'amichevole con la Carrarese - ha iniziato il suo iter riabilitativo, fa sapere Sampdoria.it.



Nei prossimi giorni è probabile che Giampaolo valuti attentamente le condizioni di Linetty, prima di decidere se schierarlo o meno titolare contro l'Atalanta. In caso il polacco non dovesse farcela, è pronto Valerio Verre. Il centrocampista cresciuto nelle giovanili della Roma sembra piuttosto determinato a sfruttare la chance, anche perchè sino ad oggi ha potuto disporre soltanto di sei minuti in blucerchiato.