Con la partita di Palermo, si chiuderà ufficialmente il rapporto tra l'azienda Veratour, attuale sponsor della Sampdoria, e il club blucerchiato. Dopo la gara con i rosanero infatti scadrà l'accordo trimestrale stipulato a novembre dal club di Corte Lambruschini con il tour operator romano, che prevedeva un introito di 350.000 euro per undici partite. Dalla sfida con il Pescara, insomma, tornerà la maglia tutta blucerchiata, senza scritte pubblicitarie.



L'ufficio marketing doriano, fa sapere Il Secolo XIX, è già alla ricerca di un nuovo sponsor 'a tempo' per questa parte finale di campionato e, soprattutto, di un partner commerciale per tutta la durata della prossima stagione. Al momento trovare un'azienda disposta ad investire grandi cifre pubblicitarie nel calcio non è semplice, soprattutto per una squadra di fascia media come la Samp che non può sfruttare neppure la vetrina delle coppe europee, eppure la cifra chiesta dal Doria non sembra essere troppo elevata: si tratta di circa 1 milione di euro, in linea con quanto chiesto da altri club di questo livello.