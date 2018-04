Nella Sampdoria c'è una situazione piuttosto anomala a livello dirigenziale. Riguarda il contratto di Carlo Osti e Daniele Pradè, rispettivamente direttore sportivo e responsabile dell'Area Tecnica blucerchiata. Ad entrambi infatti scadrà il contratto a fine stagione, e per la serie A si tratta di una condizione molto particolare. Di tutti i club iscritti al massimo campionato, soltanto Udinese e Sassuolo hanno i dirigenti in scadenza, e c'è la certezza che entrambi non verranno riconfermati per la prossima annata. Alla Sampdoria non capitava da anni di arrivare ad un mese dal termine del campionato con un dirigente prossimo al termine del contratto. In questo caso invece sono addirittura due.



Inizialmente la vicenda non preoccupava particolarmente i tifosi, dal momento che il rinnovo pareva una formalità. Con il passare dei giorni però hanno iniziato ad accumularsi teorie. Secondo Il Secolo XIX la prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro di Osti e Pradè. Il patron blucerchiato Massimo Ferrero starebbe infatti riflettendo in maniera molto attenta su questa scelta, di cui si vuole assumere totalmente la responsabilità, anche 'rischiando' con tempi più lunghi del normale. Le strade ovviamente sono due: o riconferma, o rivoluzione totale che a quel punto potrebbe coinvolgere anche altre figure societarie.



Sino ad oggi comunque non c'è stato nessun incontro tra il presidente e i dirigenti, e nessun faccia a faccia è stato fissato. Oltretutto Ferrero nei giorni scorsi è rimasto bloccato a Roma da alcuni impegni personali. La prossima settimana però il numero uno di Corte Lambruschini dovrebbe passare parecchio tempo a Genova: mercoledì c'è il Bologna, e giovedì l'incontro in comune per il futuro del Ferraris. Non è escluso quindi che il proprietario della Samp ne approfitti per vedere Osti e Pradè.