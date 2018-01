Genovese, tifoso della Sampdoria, professionista esemplare e portiere affidabile: quando è stato chiamato a sostituire Viviano, Christian Puggioni ha difeso alla grande i pali della porta blucerchiata, coronando il suo sogno di bambino. Il portiere classe 1981 ha dimostrato di essere un elemento importante nello scacchiere blucerchiato, affermandosi anche come uno dei pilastri dello spogliatoio di Marco Giampaolo. Il Benevento però sembra intenzionato ad affidarsi proprio a Puggioni per tentare la rincorsa alla salvezza, tanto da presentare al giocatore un'offerta davvero molto allettante.



Secondo Il Secolo XIX il club campano, alla ricerca di un portiere considerando il probabile addio di Brignoli, avrebbe sottoposto a Puggioni un contratto da due anni e mezzo, con un'opzione anche per la stagione successiva. Oltretutto, il presidente Vigorito offrirebbe al portiere 37enne anche uno stipendio doppio rispetto a quello che percepisce alla Sampdoria. Si tratta di un'offerta sicuramente molto interessante per un calciatore che vede come data di scadenza per il suo attuale accordo con i blucerchiati il 2019. Ora toccherà alla Samp sbrogliare la situazione: le prossime ore dovrebbero essere cruciali.