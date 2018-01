Il calciomercato della Sampdoria sino a questo punto non ha regalato grossi colpi in entrata. I blucerchiati si sono concentrati principalmente sulle uscite, in particolare per perfezionare le cessioni di Djuricic e Ivan. Al momento restano ancora da piazzare Ricky Alvarez e Dodò, anche se al momento non è semplice trovare acquirenti per i due sudamericani, considerando anche l'alto ingaggio che percepiscono.



Se il trequartista dovesse partire comunque la Samp dovrebbe inserire nell'organico blucerchiato un'alternativa a Gaston Ramirez, che in quel caso resterebbe l'unico rifinitore puro in rosa. Secondo Il Secolo XIX le voci sul giocatore dell'Hellas Verona Daniel Bessa non troverebbero conferma a Corte Lambruschini. Anzi, il giocatore sembrerebbe più vicino al Genoa. Per la Samp resterebbe viva l'ipotesi di un colpo di prospettiva, ad esempio il croato Lovro Majer, calciatore classe 1998 di proprietà della Lokomotiva Zagabria da tempo pallino degli scout blucerchiati.