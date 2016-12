La Sampdoria ha una priorità sul mercato. Una missione ben chiara a tutti, e anche molto precisa: difendere Luis Muriel dalle sirene del calciomercato, che iniziano a risuonare insistenti. Normale dato che l'eterna promessa sembra finalmente essere sbocciata in una concreta realtà. Almeno questa è l'impressione che passa osservando il numero 9 blucerchiato giocare.



Tante società si sono mosse per il giocatore; parecchie all'estero, tra Spagna e Inghilterra, qualcuna anche in Italia. E la Sampdoria studia la sua strategia difensiva. Secondo Tuttosport a Corte Lambruschini avrebbero le idee abbastanza chiare: il club di Massimo Ferrero starebbe già trattando il rinnovo con il giocatore e il suo entourage.



L'obiettivo della Samp sarebbe quello di allungare la durata dell'accordo, che attualmente scade nel 2019. Il Doria potrebbe anche cercare di alzare la clausola rescissoria, che al momento si attesta a 28 milioni, per arrivare sino a 35. Un modo per mettersi al riparo dagli assalti di eventuali pretendenti a gennaio, incassando di più da una sua eventuale cessione a giugno.