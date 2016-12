Iniziano le grandi manovre di mercato in casa Sampdoria. Gennaio è alle porte, e il club blucerchiato monitora con attenzione la situazione terzini. Anche perchè, con l'addio probabile di Dodò e la possibile partenza di Pedro Pereira, la situazione sulle fasce sembra piuttosto complicata. Al momento, a Corte Lambruschini avrebbero appuntato almeno due nomi nella lista dei papabili.



Detto di Ristovksi, monitorato dai blucerchiati, in Italia al momento sarebbero osservate due piste. Secondo Il Secolo XIX una conduce a Pescara, dove gioca Francesco Zampano. Classe 1993, genovese e cresciuto nelle giovanili doriane, da parecchie settimane il giocatore viene accostato alla Samp. Stessa leva, e percorso simile per Stefano Sabelli del Bari. L'interesse di Osti e Romei - che si vedranno venerdì con Giampaolo e Pradè per programmare le mosse sul mercato - è di lunga data. Il laterale era stato seguito già nelle scorse sessioni di mercato: quest'anno Sabelli ha già raggiunto 18 presenze tra Serie B e Coppa Italia, dopo aver assaggiato la massima serie la scorsa stagione con la maglia del Carpi..