Autore del gol decisivo nella vittoria della Sampdoria sul Milan, Luis Muriel ha parlato a Sky Sport nel post partita: "Questa Sampdoria ha fatto sempre il suo, ci mancavano solo i risultati, perché le prestazioni le abbiamo sempre fatte. Volevamo ritrovare il gusto della vittoria in trasferta, non solo in casa, e fare più punti possibili. Il mister ci chiede tantissimo sacrificio, ma io questo lavoro lo faccio di meno, perché ho un compagno di reparto che è molto bravo a fare questo. Lo ringrazio tantissimo, perché nel momento di battere il rigore mi ha detto: "Vai!". Lo ringrazio tanto, sta sicuramente raccogliendo meno di quello che merita, sta facendo delle cose grandi per questa squadra. Vogliamo continuare così, con la nostra identità. Da un po’ mi sto allenando sui rigori e guardo sempre prima il portiere. Donnarumma si è buttato un attimo prima e io ho calciato dall’altra parte. La mia stagione della maturità? Sì, lo spero. Sto lavorando tantissimo e voglio continuare su questa strada".