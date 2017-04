La condizione atletica di Luis Muriel migliora a vista d'occhio. E i passi in avanti dell'attaccante colombiano della Sampdoria sulla strada del recupero sono notevoli. Il numero 9 blucerchiato brucia le tappe, e molto presto potrebbe tornare in campo, alla ricerca dell'undicesimo gol stagionale che rappresenterebbe un record per l'ex Udinese.



Anche per questo motivo Muriel trascorrerà la Pasqua allenandosi assieme al riabilitatore della Sampdoria Umberto Borino. Già in questi giorni l'attaccante si è recato nelle montagne piemontesi, come testimonia una foto postata sul suo account Instagram in cui è ritratto assieme al preparatore con cui sta pedalando in mountain bike. La settimana scorsa, Muriel era tornato a lavorare sul campo di Bogliasco, aggiungendo di 'essere certo di rientrare presto in campo'. E probabilmente, aveva ragione.