Luis Muriel ha voglia di campo. L'attaccante della Sampdoria scalpita per tornare ad assaggiare il campo, dopo il problema fisico accusato con la sua nazionale. Pure durante le vacanze di Pasqua il numero 9 blucerchiato ha lavorato con lo staff sanitario doriano per migliorare la sua condizione fisica, e in questi giorni è tornato a lavorare sul campo, sognando di rientrare con il gruppo il prima possibile.



Ormai sembra solo questione di giorni. Il centravanti doriano lo sa bene, e lo conferma lui stesso ai margini dell'evento Sampdoria Esports Club: "Quando rientro? Manca pochissimo, spero di essere in campo il prima possibile. Per quale partita? Non lo so ancora, ma sarò presto in campo" riporta gianlucadimarzio.com.



Muriel si sofferma anche a parlare del compagno di reparto Schick, che lo ha favorevolmente impressionato: "Non ci sono parole, Patrik è un ragazzo che ha questi colpi, è molto forte. Ha fatto un gol che ci ha dato tanta gioia"