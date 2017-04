Tra campo e mercato, è tempo per la Sampdoria di iniziare a gettare le basi per la prossima stagione. E uno dei passi fondamentali per il club blucerchiato sarà quello di prolungare il rapporto con Daniele Pradè, arrivato a Genova da qualche mese e deciso a continuare la sua avventura doriana.



Secondo Il Secolo XIX nei prossimi giorni sarebbe previsto un incontro tra la proprietà per parlare del futuro, anche se al momento la data esatta del summit non sarebbe ancora stata fissata. Pradè aveva firmato un contratto di sei mesi, che scadrà infatti a giugno. Venerdì invece andrà in scena l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. Verrà approvato il bilancio (che si chiuderà con un utile di circa 6 milioni) e si definirà il nuovo ruolo - e relative deleghe - che verrà attribuito a Ferrero dopo la decadenza. Nella stessa riunione si deciderà anche la carica che ricoprirà la figlia del patron, Vanessa.