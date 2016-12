Con il 2016 che si chiude c'è una statistica che evidenzia, se mai ce ne fosse bisogno, quanto sia importante per la Sampdoria e quanto lo sia stato anche in passato Emiliano Viviano. Il portierone, che ieri ha svolto gli ultimi controlli e che oggi tornerà gradualmente ad allenarsi dopo l'infortunio alla mano, è il re dei rigori in Italia e in Europa.



Nel corso dell'anno solare ne ha intercettati ben 4: un poker di parate decisivo perchè, senza i suoi interventi dagli undici metri contro Sassuolo e Lazio nella scorsa stagione, molto probabilmente oggi la Sampdoria non sarebbe nemmeno più in Serie A. Oltretutto, la sua ultima partita - con il Pescara ad ottobre - lo ha visto protagonista con un altro straordinario intervento dagli undici metri su Caprari, impresa resa ancora più importante se si pensa che Viviano è uscito dal campo al termine della gara con la mano già infortunata (infrazione dello scafoide).



In Italia, Viviano ha fatto meglio di tutti: alle sue spalle Marchetti (3 rigori parati) poi Perin, Buffon e Mirante a quota 2. Viviano però è anche il primo in Europa. E' stato eguagliato solo dallo specialista del Valencia Diego Alves, un vero specialista se si considera che ne para quasi uno ogni due: dal 2007, anno del suo approdo in Liga, il brasiliano ne ha presi 19 su 41 calciati.