L'allarme che aveva agitato i sonni dei tifosi della Sampdoria alla ripresa post Milan è subito rientrato. A preoccupare ad inizio settimana erano le condizioni di Gaston Ramirez, che si era allenato a parte alla pari di Jacopo Sala e Valerio Verre. Il problema accusato dall'uruguaiano invece sembrerebbe ampiamente superato. Ramirez ha ripreso da subito a lavorare con il resto del gruppo e anche oggi il trequartista si è allenato senza problemi. A questo punto, la sua presenza per la partita con l'Udinese sembra certa: il numero 90 doriano prenderà posto come di consueto sulla trequarti, cercando di riscattare la prova opaca offerta domenica sera con il Milan.



Le buone notizie per la Sampdoria però non sono finite qui. Nel match con i bianconeri quasi sicuramente tornerà a disposizione anche Dennis Praet. Il belga si è allenato regolarmente tutta la settimana, è improbabile che Giampaolo lo utilizzi per la partita con la squadra di Oddo ma Praet dovrebbe andare ugualmente in panchina. Difficile invece che nell'elenco dei convocati rientrino Sala e Verre. Entrambi oggi hanno lavorato a parte, il laterale italiano ha un problema alla caviglia sinistra mentre il centrocampista ex Pescara accusa sofferenza ad entrambi i polpacci. Difficile che recuperino per domenica.