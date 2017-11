Dennis Praet dovrà rimandare la gioia per il ritorno in Nazionale. Nonostante i messaggi lanciati a più riprese alla federazione, e nonostante le parole del C.T. Martinez, che aveva rivelato di tenere sotto osservazione il centrocampista della Sampdoria, Praet non è stato chiamato per le prossime amichevoli dei Diavoli Rossi.



La concorrenza nel Belgio è piuttosto agguerrita sulla trequarti, ma la nuova posizione ritagliata su misura da mister Giampaolo per Praet si pensava che potesse garantire più possibilità al numero 18 doriano. Martinez però ha deciso di insistere con il gruppo che ha disputato tutte le qualificazioni. E così la stellina della Sampdoria resterà a Genova, a lavorare per convincere l'ex tecnico dell'Everton e per avere un'opportunità con la maglia del suo paese. Magari a partire già dal derby, in cui Praet è uno dei protagonisti più attesi.