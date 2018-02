Alla fine, tutto si è risolto nel migliore dei modi. Il piccolo caso Duvan Zapata per la Sampdoria si è conclusa senza particolari colpi di scena, ma soltanto con una strigliata da parte di mister Giampaolo nei confronti del centravanti colombiano. La vicenda ormai è nota: domenica sera, al momento dell'uscita dal campo, il numero 91 non ha salutato il compagno Caprari, tradendo segni di nervosismo e insofferenza. Un atteggiamento che ha fatto imbestialire Giampaolo (tanto che il tecnico ha citato l'episodio nel post partita) e che si pensava che avrebbe potuto produrre una multa nei confronti di Zapata, come da regolamento interno della squadra.



Alla fine invece l'allenatore della Samp, nel corso del consueto briefing mattutino che tiene ogni volta alla ripresa degli allenamenti, ha parlato dell'episodio con il diretto interessato. Questa volta però secondo Il Secolo XIX non ci sarebbe stata nessuna multa nei confronti di Zapata, ma soltanto una 'lavata di capo' e un avviso a stare più attento in futuro. Il ballottaggio tra Zapata e Caprari in vista di domenica invece resta d'attualità, ma si tratterebbe solo ed esclusivamente di una scelta tecnica.