Il suo nome era già circolato a gennaio in ottica Sampdoria, e in tanti a Genova avevano iniziato a parlare di Sebastian Driussi, promettente attaccante classe 1996 di proprietà del River Plate. Alla fine nella finestra invernale non se ne fece nulla, ma il club blucerchiato non ha scordato quell'attaccante con numeri 'da big' in Argentina - 17 presenze condite da 11 gol tra Primera Division e Libertadores a 21 anni - e si sta adoperando per riattivare il suo canale con Buenos Aires.



CONTATTI IN CORSO - Il profilo di Driussi gli uomini mercato di Corte Lambruschini se lo erano appuntato in bella mostra per giugno. E così la Samp è tornata alla carica per il calciatore cresciuto nelle giovanili biancorosse, che è una punta centrale moderna e completa. Secondo gianlucadimarzio.com sarebbero in corso dei contatti con i mediatori dell'operazione, che starebbero cercando di imbastire la trattativa sulle migliori basi possibili. L'idea di Ferrero e Romei è quella di ricalcare, per quanto possibile, l'investimento fatto con Patrik Schick: una spesa importante, per certi versi anche rischiosa, ma capace di portare grandi soddisfazioni al club.