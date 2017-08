Pareggio casalingo all'esordio per il Venezia, bloccato in casa sullo 0-0 dalla Salernitana. La squadra di Inzaghi è alla ricerca di una mezz'ala destra e per ricoprire questo ruolo, è stato proposto Michele Rocca, centrocampista classe '96 di proprietà della Sampdoria. Il 21enne nell'ultima stagione era al Latina, con cui ha collezionato 28 presenze, ora è pronto per un nuovo prestito in B, lo riporta Sky Sport.