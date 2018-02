Gianluca Caprari sta vivendo un momento sicuramente positivo in blucerchiato. E dire che soltanto poche settimane fa il numero 9 della Sampdoria avrebbe potuto lasciare Genova: la proposta del Napoli era molto allettante per le casse di Corte Lambruschini, perchè De Laurentiis metteva sul piatto circa 18 milioni per l'attaccante. La dirigenza doriana però, dopo alcune riflessioni, ha deciso di rifiutare la proposta. Sulla decisione ha influito sicuramente anche la volontà del tecnico Giampaolo, che considera Caprari un giocatore affidabile e tra le prime scelte per quanto riguarda il reparto avanzato della Samp: è la prima riserva di Ramirez, e la prima alternativa in attacco dopo Quagliarella e Zapata. "E' forte perchè un giocatore tecnico, veloce" ha detto recentemente il mister doriano. "Nel mio modo di vedere calciatori così sono perle e da tenere lì come reliquie". Qualcosa però potrebbe cambiare già da domenica. A Giampaolo non è piaciuto l'atteggiamento di Zapata al momento della sostituzione contro il Milan, tanto è vero che oggi l'allenatore incontrerà il giocatore che probabilmente verrà multato. Ma non bisogna escludere neppure che il mister blucerchiato decida di schierare dal primo minuto Caprari contro l'Udinese domenica. Oltretutto, concedere un po' di riposo a Zapata potrebbe giovare al rendimento del colombiano, apparso appannato nelle ultime uscite. La riflessione probabilmente accompagnerà Giampaolo sino a poche ore dalla partita: 'perdonare' da subito Zapata, dandogli fiducia contro la sua ex squadra, o concedere una chance - utile anche in chiave Nazionale - a Caprari? E' un dubbio che merita un'analisi approfondita. E Giampaolo sicuramente osserverà con particolare attenzione i suoi attaccanti, nel corso della settimana che porta a Samp-Udinese.