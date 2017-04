A poche ore da Inter-Sampdoria, Marco Giampaolo ha soltanto un dubbio da sciogliere per quanto riguarda l'undici blucerchiato. E' il consueto, abituale ballottaggio a centrocampo. Una scelta alla cui base ci sono due filosofie differenti, due diverse idee di gioco e due vie per interpretare la partita: contro i nerazzurri, meglio Dennis Praet o Karol Linetty?



Il belga, che nasce trequartista, porta sicuramente maggiore qualità al reparto mediano. Il polacco, dal canto suo, nella gara dell'andata è stato uno dei migliori in campo. Intensità, corsa continua, grinta a non finire: sono queste le doti di Linetty, tutte messe in mostra già nel primo incontro stagionale tra i due club.



Oggi però in vantaggio pare essere proprio Praet, che dopo 9 gare consecutive da titolare si è accomodato in panchina contro Genoa e Juventus. Anche perchè, come dice lo stesso Giampaolo, 'se la palla la teniamo noi, è più difficile subire'. L'ex Anderlecht, quindi, potrebbe ritrovarsi una chance importante a San Siro contro l'Inter: starà a lui sfruttarla, dimostrando magari di valere l'ingente esborso economico sostenuto dai blucerchiati per portarlo in Italia.