La linea guida del mercato della Sampdoria è abbastanza chiara già da quest'estate: battere a tappeto il mercato delle giovani promesse, per assicurarsi giocatori interessanti da far crescere e valorizzare. In questo solco si inserisce anche l'interesse blucerchiato per il giovane Riccardo Marchizza, di proprietà della Roma.



Classe 1996, difensore centrale, Marchizza gioca nella Primavera giallorossa allenata da Alberto De Rossi. Il giovane calciatore si è però già imposto come una grande promessa del calcio italiano, tanto è vero che la concorrenza secondo Sky Sport resterebbe molto serrata: oltre ai blucerchiati ci sarebbero anche Atalanta e Fiorentina sul giocatore. E non andrebbe esclusa neanche una sua permanenza nella capitale.



Per convincere la Roma, la Samp ha anche formulato un'offerta di circa 3 milioni per il trasferimento a titolo definitivo di Marchizza. Da Corte Lambruschini attendono una risposta, con la speranza di poter affidare a Marco Giampaolo un nuovo talento da crescere e sgrossare.