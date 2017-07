Idea 'russa' per la Sampdoria, alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato. Per la verità, la nuova pista parla blucerchiato parla uruguaiano perchè si tratterebbe di Gonzalo Bueno, centravanti classe 1993 di proprietà del Kuban Krasnodar.



Secondo l'edizione odierna de La Repubblica alcuni rumors di mercato avrebbero accostato il giocatore al club di Corte Lambruschini. Bueno in passato era stato accostato anche a società del calibro di Inter e Roma, ma in questa stagione ha militato tra le fila del Defensor Sporting Club, dove ha messo a segno 11 reti fornendo anche 8 assist in 33 presenze. A fine mese, però, l'ala mancina (che all'occorrenza può fare anche la seconda punta o il trequartista) rientrerà al Kuban e la Samp potrebbe provare ad assicurarselo. Per i blucerchiati si tratterebbe di un investimento a basso costo, che ingolosirebbe però anche il Crotone, altra società di Serie A interessata a Bueno.