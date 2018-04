I rapporti tra lo Sporting Lisbona e la Sampdoria si sono consolidati in estate, quando la dirigenza biancoverde e quella blucerchiata hanno definito il passaggio di Bruno Fernandes alla corte di Jorge Jesus. Ora però dal Portogallo arriva una nuova voce: i Leoni avrebbero messo gli occhi su Emiliano Viviano, estremo difensore doriano a Genova dal 2014.



Secondo il prestigioso quotidiano A Bola lo Sporting avrebbe individuato nell'estremo difensore di Fiesole il profilo giusto per sostituire Rui Patricio, diretto al Napoli per circa 20 milioni di euro. Per convincere la Samp servirebbero almeno 3 milioni di euro, e a quel punto il club di Lisbona dovrebbe presentare una ricca offerta a Viviano, che ha un contratto con la società di Corte Lambruschini sino al 2021.



Non è neppure scontato però che il portiere blucerchiato, molto legato alla città di Genova e alla Sampdoria ("Sto anche pensando di comprare casa qui", aveva detto recentemente) possa accettare una proposta del genere, lasciando un ambiente dove anche la sua famiglia sembra essersi inserita davvero molto bene.