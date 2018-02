Nelle gerarchie della Sampdoria, i due attaccanti titolari di Marco Giampaolo in questo momento sono Fabio Quagliarella e Duvan Zapata. Come prima scelta però il tecnico blucerchiato ha utilizzato per tutta la stagione Gianluca Caprari, che è anche la prima alternativa per quanto riguarda il ruolo di trequartista. Quando è stato chiamato in causa, Caprari ha quasi sempre sfoderato prestazioni convincenti. Addirittura il numero 9 doriano - che era stato molto chiacchierato nel corso della sessione invernale di mercato - potrebbe aver strappato la prima convocazione in Nazionale della sua carriera. Secondo Il Corriere dello Sport l'attuale C.T. dell'Italia Luigi Di Biagio dovrà fare le sue convocazioni per lo stage a Coverciano (in programma dal 26 al 28 febbraio) senza poter utilizzare i giocatori di Juventus, Atalanta, Lazio e Milan. Il selezionatore azzurro coglierà quindi l'occasione per valutare alcuni giocatori provenienti dalla sua Under 21. E tra gli elementi ragionevolmente sicuri di essere chiamati ci sarebbe proprio Caprari, che dovrebbe raggiungere alcuni pupilli di Di Biagio come Meret, Masina, Pezzella, Mandragora, Gagliardini, Benassi,Pellegrini, Berardi, Ricci, Di Francesco e Brignola.