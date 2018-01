Un intrigo di mercato tra Genova, Reggio Emilia e Napoli: protagonisti, oltre al club di De Laurentiis, anche la Sampdoria e il Sassuolo. I nomi sul piatto sono ovviamente due, quello di Politano e adesso anche quello di Gianluca Caprari. A muoversi per il numero 9 blucerchiato non sono però stati gli emiliani in prima persona, bensì lo stesso Napoli.



Il direttore sportivo Giuntoli, stando a gianlucadimarzio.com, avrebbe presentato alla Sampdoria un'offerta da 14 milioni di euro più un milione di bonus per avere l'ex attaccante del Pescara. L'idea sarebbe quella di girare poi Caprari al Sassuolo per sbloccare l'operazione Politano, pallino degli azzurri per questa sessione di mercato.



La Samp in questo momento starebbe riflettendo attentamente sulla proposta pervenuta, prima di dare una risposta al Napoli. I blucerchiati hanno dichiarato a più riprese incedibili i protagonisti di questa prima metà di stagione, ma un'offerta del genere potrebbe anche far vacillare Corte Lambruschini, chiamata adesso a tutte le valutazioni tecnico-tattiche del caso.