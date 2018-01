La Sampdoria avrebbe individuato in Dario Zuparic il rinforzo giusto per puntellare la difesa in questa finestra di mercato. Il calciatore croato, di proprietà del Pescara, è attualmente in prestito al Rijeka. Il club blucerchiato è pronto a mettere sul piatto 3 milioni di euro. A rivelarlo è il Rijeka Danas.