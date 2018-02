Sarà una giornata importante quella odierna in casa Sampdoria. Una giornata di allenamenti, perchè i blucerchiati riprendono oggi la preparazione in vista della sfida con l'Udinese, ma anche una giornata di confronti e chiarimenti tra la società e Duvan Zapata, il centravanti blucerchiato che Giampaolo ha bacchettato pubblicamente nel post partita del match con il Milan. L'attaccante è uscito dal campo senza salutare il compagno Caprari, un gesto che l'allenatore blucerchiato ha definito 'inaccettabile'.



Per questo motivo al Mugnaini andrà in scena un confronto tra la dirigenza della Sampdoria, il tecnico e proprio lo stesso Zapata. Non è escluso anche che al summit partecipi lo stesso Ferrero. Al giocatore verrà sicuramente comminata una multa (e secondo Il Secolo XIX, Zapata avrebbe già fatto sapere di volerla pagare) ma i vertici di Corte Lambruschini tenteranno di capire i motivi del malessere dell'ex Napoli, che ultimamente sta tenendo un rendimento altalenante.