Patrik Schick è sulla bocca di tutti. E i tifosi della Sampdoria guardano con apprensione all'evolversi della situazione, anche perchè sperano di potersi godere ancora per un anno l'attaccante ceco. Nel frattempo gli uomini mercato di Corte Lambruschini si stanno muovendo per cautelarsi in vista di un possibile assalto delle big italiane ed europee: ecco perchè la Sampdoria avrebbe messo in programma per questa mattina un incontro a Roma con l'entourage del giocatore.



Il summit sembrava previsto per lunedì scorso, ma il viaggio dell'avvocato Antonio Romei negli U.S.A. ha fatto slittare l'appuntamento, che dovrebbe tenersi - salvo cambiamenti dell'ultimo secondo - questa mattina nella capitale. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica la Sampdoria proporrà un aumento salariale al calciatore, portando il suo stipendio da 330mila sino a 700 mila euro, allungando il contratto di un anno (da giugno 2020 a giugno 2021) e portando anche la clausola da 25 a 40 milioni di euro. Con gli agenti Paska e Satin i rapporti restano cordiali, ma secondo Il Secolo XIX è invece probabile invece che il procuratore di Schick rifiuti la nuova clausola, avendo interesse a tenerla fissa a 25 milioni. Cifra sicuramente più abbordabile in fase di mercato per eventuali pretendenti.