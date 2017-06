I primi due volti nuovi di questa Sampdoria 2017-2018 si faranno vedere oggi per la prima volta a Genova: si tratta di Nicola Murru, 22 anni, e Gianluca Caprari (23) che questa mattina presso il Laboratorio Albaro sosterranno le visite mediche per il club blucerchiato. Arrivano da Cagliari e Inter via Pescara, sono due innesti di prospettiva che si aggregheranno al gruppo blucerchiato per il ritiro estivo.



Murru arriverà dal Cagliari per circa 6 milioni più il cartellino di Cigarini, valutato 3,5. Alla fine nell'operazione non sarebbe stato inserito Regini perchè Giampaolo considera il giocatore un centrale, e in attesa di un altro difensore di livello potrà partire per Ponte di Legno con 4 giocatori nel ruolo (Silvestre, Regini, Simic e Palombo). Caprari invece arriva all'interno dell'operazione Skriniar: è stato ipervalutato dall'Inter, che secondo Il Secolo XIX lo ha ceduto a 12 milioni all'interno della trattativa per Skriniar, pagato 20 più il cartellino dell'attaccante.