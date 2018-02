La Sampdoria sorride: a meno di un mese di tempo dall'infortunio patito contro la Roma il 24 gennaio, Dennis Praet potrebbe tornare in gruppo per lavorare agli ordini di Marco Giampaolo. Il centrocampista doriano, che aveva sofferto di una lesione al bicipite femorale della coscia destra, ha bruciato le tappe per provare il recupero lampo. E sembrerebbe esserci riuscito. Lo stesso Giampaolo in conferenza stampa aveva rivelato la sua speranza di avere il calciatore a disposizione 'già da martedì'. La ripresa degli allenamenti alla fine è stata fissata per oggi, mercoledì, e tra le sorprese di giornata potrebbe esserci proprio Praet.



L'ex Anderlecht si è allenato anche ieri e lunedì a Bogliasco, sotto gli occhi del preparatore Borino. Le sensazioni che trapelano dal Mugnaini sono molto buone: il numero 18 sta bene, il peggio sembra ormai alle spalle. A questo punto il sogno per Praet è tornare a disposizione già in vista della partita con l'Udinese di domenica. E' quasi impossibile che il belga possa scendere in campo, ma non è escluso che riesca a strappare una convocazione che significherebbe molto. L'obiettivo più realisto in questo momento è per il 4 marzo, quando a Bergamo si giocherà Atalanta-Sampdoria, un altro match fondamentale per la corsa all'Europa.