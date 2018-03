La pausa per le nazionali rischia di costare caro alla Sampdoria, che ha concluso con un test in famiglia la prima settimana di lavoro in tempo di sosta. Giampaolo ha dovuto fare a meno di ben 10 giocatori convocati dalle rispettive selezioni, ma la pausa restituirà acciaccati anche Bartosz Bereszynski e Karol Linetty, entrambi in arrivo dal ritiro della Polonia.



Secondo Il Secolo XIX entrambi i calciatori rientreranno già oggi a Genova, anche se la ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì pomeriggio. Il centrocampista è uscito durante il match con la Nigeria per un colpo all'occhio, e sarà valutato nei prossimi giorni, mentre il terzino era già stato costretto a lasciare il campo dopo solo mezz'ora durante l'incontro con l'Inter. Le sue condizioni sono state valutate dallo staff sanitario di Nawalka, che ha deciso di non impiegarlo e di risparmiare al laterale - e pure a Linetty - l'amichevole contro la Corea del Sud in programma martedì. Bereszysnki verrà monitorato al Mugnaini, sembra in netto miglioramento ma è difficile che Giampaolo possa averlo a disposizione per Chievo-Samp.



Chi non dimenticherà mai questa sosta è invece Dawid Kownacki, che ha finalmente ottenuto l'esordio con i 'grandi' della Polonia. Kownacki è addirittura partito titolare, in tandem con Zielinski alle spalle di un certo Lewandowski, giocando 72 minuti abbastanza positivi. Martedì Nawalka restituirà il centravanti all'Under 21, di cui è capitano, dal momento che i giovani polacchi sono attesi da un match di qualificazione agli Europei con la Lituania, ma le sue chance di partecipare al Mondiale di Russia stanno decisamente crescendo.