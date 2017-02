Il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato a gianlucadimarzio di due talenti da lui scoperti nel corso della sua carriera: l'esterno della Juventus, Juan Cuadrado, e la punta oggi alla Samp, Patrick Schick.



SU CUADRADO - "Conoscevo Cuadrado perché aveva già giocato con la maglia dell'Udinese in Serie A. Sin dal primo allenamento, Juan dimostrò di avere la tecnica e la tenacia di un campione. Ero certo che, dopo pochi anni, sarebbe arrivato in una grande squadra. Juan è la tipica ala moderna. Dribbling, continuità nella corsa e tantissima velocità. Nel nostro campionato, Cuadrado fa la differenza. Se al Chelsea non si è riuscito a esprimere al meglio è perché le sue caratteristiche sono più adatte alla Serie A. Ma, se Allegri gli darà ancora fiducia, Juan potrà essere determinante anche in Champions".



IL COLPO SCHICK - "Patricki Schick? Che giocatore! Un mix di qualità, quantità ed intelligenza tattica; ha avuto un impatto difficile col campionato, poi ha capito come sfruttare le sue caratteristiche in Italia: vedrete, anche lui farà tanta strada!".