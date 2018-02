Il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato in occasione di un evento tenutosi all'Auditorium del Centro Civico Buranello di Genova: "Penso che la nostra forza sia stata quella di aver sempre giocato con la testa libera cercando di raggiungere il risultato senza pressioni o assilli. Siamo partiti senza un obiettivo in particolare ma cercando sempre di fare il meglio possibile, rimanendo possibilmente nella parte sinistra della classifica. Ma senza l'assillo di dover centrare un obiettivo preciso. Dietro, probabilmente, abbiamo squadre più attrezzate che sono in ritardo ma noi viviamo domenica dopo domenica. Domenica testa a una gara importante, troveremo un avversario incattivito per l'uscita dall'Europa. Mercato di gennaio? Sotto questo aspetto è stato molto bravo il presidente Ferrero che ha sempre detto che non avrebbe toccato la squadra e non avrebbe venduto nessuno a gennaio. E così è successo. Aver tenuto alcuni giocatori è stato come acquistarne alcuni per rinforzarsi. E' giusto che questo gruppo arrivi fino in fondo. Ormai il mercato dura 365 giorni all'anno. Chi fa questo mestiere, ed è un bel mestiere, sa che ogni giorno viene abbinato un nuovo nome ad una squadra. I nostri giocatori comunque sapranno restare sempre concentrati continuando a lavorare bene come hanno fatto finora, avendo Giampaolo che credo sia stato un valore aggiunto. Il mercato della prossima estate? Manca talmente tanto tempo che non abbiamo tempo per pensarci. Pensiamo al lavoro sul campo e alle partite che ci separano da qui alla fine del campionato. Giampaolo? Penso che sia stato un valore aggiunto, ha dato una grande impronta tattica e una grande impostazione di gioco a questa squadra. Oggi una squadra organizzata si vede, e la Sampdoria si vede che sa sempre cosa vuole fare. Giampaolo accostato alla Nazionale? È l'allenatore della Samp e andiamo avanti domenica dopo domenica. Tutto il resto è aria fritta".