Tra tutti i premi che vengono assegnati dai club di tifosi della Sampdoria, ce n'è uno in particolare che ha grande valenza e un significato profondo. E' il riconoscimento 'Rete d'Argento', attribuito dal Sampdoria Club 'Gianni De Paoli' di Lavagna al giocatore che più di tutti si è distinto nel corso della stagione precedente tra le fila dei blucerchiati. Il premio, arrivato alla 34° edizione, è stato vinto nel corso degli anni da calciatori del calibro di Souness, Mancini, Vialli, Pagliuca, Mihajlovic, Montella, Flachi e Palombo. Lo scorso anno fu scelto Viviano, mentre nell'edizione 2018 ha trionfato ovviamente Fabio Quagliarella.



Al margine della cerimonia, il direttore sportivo doriano Carlo Osti è intervenuto per un commento sulla stagione della Samp e del suo numero 27: "Porto i saluti del presidente Ferrero. Mi fa piacere essere qui perché è un club molto ospitale" ha detto il dirigente, come riporta Sampdorianews.net. "Anche quest’anno avete scelto un calciatore eccezionale e una grande persona. Vorrei dire che Fabio, per come lo conosco io, è un uomo molto educato che nello spogliatoio è un leader. E’ tornato alla Sampdoria, lui lo ha voluto fortemente e la Samp l’ha voluto e sta ripagando la fiducia".



"Sta vivendo una seconda giovinezza e mi auguro che possa chiudere la sua carriera vestendo la maglia della Samp" è la conclusione di Osti. "Ritengo che l’abbia fortemente voluto e penso sia l’epilogo giusto di una carriera grandiosa in un periodo dove bandiere ce ne sono poche"