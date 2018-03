La Sampdoria e la sua dirigenza non erano ovviamente soddisfatte della prestazione offerta a Crotone dalla squadra di Giampaolo. A dimostrarlo c'è anche il fatto che Ferrero, di solito propenso a mostrarsi davanti alle telecamere, ha schivato i reporter nella pancia dello Scida. I vertici doriani hanno affidato alla stampa il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti, che pure non riesce a trovare una giustificazione per il passaggio a vuoto di Quagliarella e compagni: "A caldo non so proprio spiegarmela una partita così... Non è facile... A volte anche in una sconfitta si trova qualcosa da salvare. Stavolta da salvare non c'è proprio niente" ha detto il dirigente a Il Secolo XIX. "Sì, il sole, sì, il vento... Ma togliamoci subito qualsiasi velleità di alibi. La settimana di allenamento è stata buona, è vero, ma è altrettanto vero che siamo stati in balia degli avversari. Anzi, mi sembra doveroso fare i complimenti al Crotone".



Il problema trasferta è piuttosto evidente, anche per i numeri: "Se si prendono 7 gol tra Crotone e Benevento, se si prendono 7 gol tra Udine e Bologna significa evidentemente che ci manca ancora qualcosa per compiere quel salto di qualità che stiamo inseguendo. Contro le squadre ritenute, tra virgolette, forti, riusciamo a produrre delle buone prestazioni, anche quando usciamo sconfitti. Invece contro quelle, tra virgolette, meno forti, facciamo spesso una gran fatica. Tocca all'allenatore valutare dove stanno i problemi".



"La partita è stata talmente brutta che è come se non l'avessimo giocata del tutto" conclude Osti. "Cercheremo di riconquistare la fiducia dei nostri tifosi con una grande prestazione casalinga. Questi sbalzi di rendimento ci succedono troppo spesso, sono una nostra lacuna. Se vogliamo essere ambiziosi, è fondamentale migliorare sotto questo aspetto".